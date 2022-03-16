محمد دياب: مسلسل مون نايت تكلف 3 مليارات جنيه وحزين لعدم تصويره في مصر

قال المخرج محمد دياب، إنهم يعملون على مسلسل «مون نايت» منذ عامين، منوهًا بأن التعليقات على العمل ايجابية للغاية.

وأضاف، في مداخلة عبر الفيديو كونفرنس لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن نجاحه في هوليوود يمكن أن يفتح أبوابًا لموهوبين عرب كثيرين، معقبًا: «حبيت أثبت أنه تم اختياري في هوليوود عشان أحسن مخرج، وفكرة الذهاب إلى هوليوود تراودني من بدايتي».

وكشف المخرج محمد دياب، عن تكلفة مسلسل «مون نايت»، قائلا إن «ملسلسل مون نايت تكلف 3 مليارات جنيه وحزين لعدم تصويره فى مصر».

وأشار إلى أن ردود الأفعال على مسلسل «مون نايت» كانت مبهرة وتخطت الألف تحليل من محبي «مارفل لمشاهد الحلقات»، مؤكدًا أن مصر بها مواهب غير طبيعية في كل المجالات، بالإضافة إلى أنه حرص على مشاركة المونتير أحمد حافظ والموسيقار هشام نزيه في المسلسل.