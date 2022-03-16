 ماكرون يعرض اللجوء على صحفية تلفزيونية روسية مدانة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 مارس 2022 12:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

ماكرون يعرض اللجوء على صحفية تلفزيونية روسية مدانة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 11:47 م

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حماية الصحفية التلفزيونية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، بعدما نظمت احتجاجا ضد الحرب على أوكرانيا على الهواء مباشرة.

وقال ماكرون في رد فعل على سؤال من صحفي: "بالطبع سنتخذ الخطوات الدبلوماسية لحماية زميلتكم، إما في السفارة أو كلاجئة".

وذكر أنه سيقترح هذا الحل بطريقة مباشرة وملموسة للغاية في محادثاته المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "على أية حال، أود أن أعلم بوضوح وضعها الشخصي بأسرع وقت ممكن واحتمال استئنافها عملها".

وتم فرض غرامة اليوم الثلاثاء على أوفسيانيكوفا بسبب حملها ملصقا في احتجاج ضد الحرب في أوكرانيا، بشكل واضح خلف قارىء نشرة الأخبار.

وشدد ماكرون على تضامن فرنسا مع الصحفيين الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا أو روسيا ويتعرضون لضغوط خلال الصراع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك