محافظ الشرقية: ضبط مخابز مخالفة وتخصيص خطبة الجمعة عن التلاعب بالأسعار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه أجرى جولة بالأسواق لمتابعة أسعار السلع كافة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه رصد بيع سعر الزيت بـ27 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو ونصف الطماطم 10 جنيهات، مشيرًا إلى أنه رصد بعض المخالفات في عدة مخابز، بينها تراجع في المستوى، وتلاعب في وزن رغيف العيش.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مكتب التموين بإحدى القرى، بسبب التلاعب في وزن رغيف الخبز، موضحًا أنه طلب من وزارة الأوقاف أن تدور خطبة الجمعة حول التلاعب بالأسعار والاحتكار.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه من المقرر توفير السلع بأسعار أقل من الجملة بنسبة 20% خلال شهر رمضان.

