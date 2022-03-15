في 28 فبراير 1922 صدر التصريح البريطاني الشهير والذي عرف باسم "تصريح 28 فبرير". بموجب التصريح حصلت مصر على "استقلال صوري" من إنجلترا، ومع ذلك فإن صدور التصريح الإنجليزي "نقل القضية المصرية خطوة إلى الأمام، لأن مصر قد كسبت فيه اعتراف إنجلترا باستقلالها"، بحسب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه " في أعقاب ثورة 1919".

نعرض في السطور التالية أجواء ما قبل صدور تصريح 28 فبراير والظروف السياسية التي أدت إلى صدور التصريح ومن ثم إعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922.

الظروف السياسية السابقة للتصريح

في أبريل 1919 وبعد اندلاع الثورة المصرية بشهر، بحثت الحكومة البريطانية فكرة إيفاد لجنة من الخبراء البريطانيين لعدة أهداف أبرزها الوقوف على أسباب الثورة المصرية ووسائل تلافي تكرارها مستقبلا، والاتصال مباشرة مع الشعب وتجاهل زعماء الثورة، والحصول على اعتراف الشعب بقبول الحماية البريطانية التي فرضت في عام 1914، فتشكلت لجنة ملنر التي روجت لفكرة الحكم الذاتي عند وصولها إلى مصر، أسفرت مفاوضات اللجنة من الوفد المصري برئاسة سعد زغلول إلى مشروع معاهدة بين مصر وإنجلترا تهدف إلى استقلال مصر، وفي كل مرة قدمن فيها اللجنة تعديلات على بنود المعاهدة باءت بالفشل حتى توقفت المفاوضات وانتهى عمل اللجنة في مارس 1920.

في 26 فبراير 1921 أبلغت الحكومة البريطانية السلطان فؤاد بأن الحماية البريطانية المفروضة على مصر "علاقة غير مرضية"، ودعت مصر إلى الدخول في مفاوضات رسمية جديدة للوصول إلى إبدال الحماية بعلاقة أخرى.

فتألفت وزارة عدلي يكن باشا لهذا الغرض، وراسلت الوزارة الزعيم سعد زغلول للاشتراك معها في المفاوضات، فاشترط سعد للدخول في المفاوضات عدة شروط كان أهمها: أن تكون الغاية من المفاوضات إلغاء الحماية البريطانية على مصر، الوصول إلى الاعتراف بالاستقلال التام، إلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف، أن يتولى سعد بنفسه رئاسة المفاوضات.

الخلاف بين سعد وعدلي

لم تنشب أي خلافات على الشروط الثلاثة الأولى، بيد أن شرط رئاسة سعد للمفاوضات فجر الخلاف بينه وبين عدلي الذي كان يرى أنه أحق بالرئاسة طالما أنه رئيس الحكومة، واستند إلى ذلك بأن التقاليد السياسية لا تسمح بأن يكون رئيس الحكومة في هيئة سياسية ولا يرأسها، فيما رأى سعد زغلول بأن أحق بالرئاسة لأن الأمة أولته زعامتها.

في النهاية دب الخلاف بين الحكومة والوفد، وانفردت الحكومة بالمفاوضات فزاد الانقسام الداخلي. ويعلق الرافعي قائلاً "ما كان يجوز للوزارة وقد اختلفت مع الوفد في شروطه أن تنفرد هي بالمفاوضة، لأن هذا الانفراد قد زاد في أسباب الانقسام الداخلي، فضلاً عن أنه إهدار لإرادة الأمة وحقوقها وكرامتها".

بكل ما أوتي من قوة، عادى سعد حكومة عدلي يكن، وراح يناصبها العداء في كل خطبه، وأعلن عدم ثقته بها، متهماً إياها باستبعاد الوفد من المفاوضات. وكان لذلك أثر كبيراً داخل صفوف الوفد المصري، إذ انقسم على نفسه ما بين مؤيد لموقف سعد زغلول، وبين معارض لموقفه يرى عدم معارضة الوزارة في ذلك الوقت، وانشق عدد من قيادات الوفد أبرزهم المفكر أحمد لطفي السيد، لينشر سعد زغلول بياناً ويعتبر أن هؤلاء مفصولين.

في ذلك الوقت انطلقت مظاهرات عدائية ضد حكومة عدلي يكن وضد الأعضاء المنشقين وراحت تصفهم بـ "الخيانة"، وحدثت اشتباكات بين البوليس والمتظاهرين، ورغم ذلك مضت الوزارة في سبيل المفاوضات مع الإنجليز، واستصدرت من السلطان فؤاد مرسوماً بتأليف الوفد الرسمي للمفاوضات برئاسة عدلي يكن.

يقول الرافعي: "كان واجباً على الوزارة أن ترجئ المفاوضات الرسمية حتى يزول الخلاف الذي وقع بينها وبين الوفد، لأن إجراء المفاوضة في هذا الجو يزيد الفتنة استفحالاً ويضعف مركز مصر".

في 22 مايو 1921 حدث تطور في الأحداث، اشتبك متظاهرون مع بعض الأجانب في الإسكندرية وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص، واشتعلت النيران في بعض المنازل، ونهبت بعض المحال التجارية، فتدخل الجيش الإنجليزي وفرض الطوارئ بعد أن تسببت الاشتباكات في مقتل أكثر من 50 مصرياً وأوروبيا، حسب الرافعي.

على إثر الأحداث، صرح وزير المستعمرات البريطانية ونستون تشرشل بأنه لا يرى الوقت قد حان لجلاء الجيوش البريطانية عن مصر "خشية أن يقضي الرعاع في القاهرة والإسكندرية على حياة الجاليات الأجنبية"، وكان لهذا التصريح وفقاً للرافعي أثر مؤلم في مصر، وقوبل باحتجاجات من الوفد والحزب الوطني والوزارة.

سفر عدلي إلى لندن

ظل الخلاف بين عدلي يكن وسعد زغلول قائماً، وسافر الوفد الرسمي برئاسة يكن إلى لندن في أول يوليو 1921، لإجراء المفاضاوات الرسمية مع وزير الخارجية البريطاني اللورد كرزون، وعرفت المفاوضات باسم "مفاوضات عدلي – كرزون"، إلا أن المفاوضات انتهت بالإخفاق، بعد أن تمسكت الحكومة البريطانية ببقاء قواتها العسكرية في كل مكان في مصر دون زمن محدد.

في هذه الأثناء اشتدت الخلافات بين الحكومة والمعارضة، وانطلقت المظاهرات في كل مكان، ووقعت اعتداءات ومشاجرات عنيفة، وما لبثت أن قدمت حكومة عدلي يكن استقالتها، وقبلها السلطان فؤاد في 24 ديسمبر 1921.

وخطب سعد زغلول في الشعب ودعاهم إلى الجهاد ضد الإنجليز، وتنقل بين الأقاليم يحث الناس على التظاهر، فأنذرته الحكومة البريطانية، فلم يمتثل للإنذار، حتى أعلنت نفيه مرة ثانية إلى جزيرة سيشيل في 29 ديسمبر 1921، وكان لاعتقال سعد ونفيه أثر كبيراً في عودة الوحدة إلى الوفد والتئام صفوف الشعب.

الدعوة إلى المقاومة السلبية

وخطرت في أذهان الكثيرين الدعوة إلى المقاومة السلبية للاحتلال الإنجليزي، ونظم الوفد هذه المقاومة، وحث الناس على قطع كل العلاقات الاجتماعية مع الإنجليز وعدم التعاون السياسي معهم، ودعا إلى مقاطعة التجارة والبنوك والسفن والشركات الإنجليزية، ونشر الوفد هذه التعليمات في الجوامع والكنائس وجميع الهيئات والنقابات وكل القرى، وتعددت في هذه الفترة حوادث الاغتيال والاعتداء على البريطانيين، وكانت أشهر تلك الوقائع قتل المستر براون المفتش بوزارة المعارف والمستر جوردان صاحب مصنع الشرابية، في فبراير 1922، وقيدت الاغتيالات ضد مجهول.

في ذلك الوقت خلا مركز الوزارة (رئيس الحكومة) وظل شاغراً بعد استقالة عدلي، حتى فاتح السلطان فؤاد عبد الخالق ثروت لقبول منصب الوزارة فوافق بشروط أهمها: رفض مشروع كرزون، إلغاء الحماية البريطانية والاعتراف باستقلال مصر، إعادة وزارة الخارجية والتمثيل القنصلي لمصر، إنشاء برلمان مصري، رفع الأحكام العسكرية.

وبحسب المؤرخ عبد الرحمن الرافعي، اقتنع اللورد ألنبي المندوب البريطاني في مصر، ورأى أن شروط ثروت هي أقل ترضية للامة المصرية، فعمل على إقناع حكومته بقبول تلك الشروط، وانتهت المباحثات بقبول شروط ثروت باشا وإعلان تصريح 28 فبراير 1922.

نص تصريح 28 فبراير

"بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التي جاهرت بها ترغب في الحال الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة".

"وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:

1 - انتهت الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.

2 – حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات، (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في ٢ نوفمبر سنة ١٩١٤.

3 - إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين، تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:

(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.

(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة

(جـ) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات

(د) السودان.

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن.

ما نتائج تصريح 28 فبراير؟

بموجب التصريح، عاد منصب وزير الخارجية إلى مصر بعد أن ألغي في عهد الحماية البريطانية، واستطاعت مصر تحقيق التمثيل السياسي والقنصلي، كما أن الاعتراف بمصر دولة ذات سيادة أزال العقبة التي كانت تعترض إعلان الدستور " وبزوال هذه العقبة تمكنت مصر من أن تجعل نظام الحكم فيها دستورياً"، على ما يقول المؤرخ أحمد الرافعي.

ويعلق الرافعي على التصريح بأنه على الرغم أعطى مصر استقلالاً صورياً أكثر منه جدياً، إلا أنه نقل القضية المصرية للأمام، وأمكنها من الاستقلال ببعض شئونها، وأن تتخذ الدستور نظاماً للحكم فيها ولكن السيادة الناقصة والدستور الناقص خير من الحماية ومن الحكم الاستبدادي معاً.

ويقول محمد حماد في كتاب "قصة الدستور المصري" إن عددًا من المؤرخين ذهبوا إلى أنه بالرغم من أن الاستقلال الذى أرساه تصريح 28 فبراير جاء مقيدًا بعدد من التحفظات إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان استقلالا - حتى لو كان صورياً - فلأول مرة تظهر على الخريطة مملكة مصر بدلا مما كانت ولاية أو خديوية كما كان الوضع قبل عام 1914، أو محمية مصر تحت الحماية البريطانية قبل عام 1922 كما تسبب التصريح في رفع لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك مصر وهو السلطان فؤاد الأول الذي أصبح الملك فؤاد.

لماذا أقدمت بريطانيا على هذه الخطوة؟

كان للمقاطعة التي دعت إليها القوى الوطنية قبل صدور تصريح 28 فبراير أثراً بالغاً في استقلال مصر، يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي إن "التهديد بمقاطعة التجارة البريطانية الأثر الأكبر في صدور هذا التصريح، لأن هذا التهديد أزعج أقطاب التجارة والصناعة ورجال السياسة في إنجلترا، وخشوا إذا عمت حركة المقاطعة أن تصاب التجارة والصناعة البريطانية بالبوار في مصر، فعمدوا إلى التسليم لمصر ببعض حقوقها المغتصبة".

ويشير موقع برلمان المملكة المتحدة إلى أن بريطانيا أخذت هذه الخطوة لحماية مصالح الإمبراطورية البريطانية واتصالاتها في الشرق وحماية مواطني الدول الأجنبية: "من تفشي التعصب أو التحيز العنصري المحتمل ، والذي تسبب في الماضي في حوادث خطيرة في مصر، هذه اعتبارات يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في مطالبة مصر بالاستقلال التام مثل ذلك الذي تتمتع به الآن الدول التي تمتلك سيادة مستقلة".

كما أن السياق الذي صدر فيه تصريح 28 فبراير لا يمكن إغفاله، فقد جاء بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ورغبة بريطانيا في تهدئة الأوضاع في مصر من خلال الحفاظ على مصالحها في الدول التي تقع تحت حمايتها.

وتقول الموسوعة البريطانية في سياق الحديث عن تصريح 28 فبراير إن الهدف الأساسي للحكومة البريطانية كان تأمين المصالح الإمبريالية ، وخاصة السيطرة على الاتصالات عبر قناة السويس ، لذلك دعت الحاجة إلى معاهدة لحماية هذه المصالح وقيام بريطانيا في أكثر من مناسبة بالتوفيق بين الشعور القومي ومصالحها من خلال دعم الوفد ضد الملك.