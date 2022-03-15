اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع في الأسواق لن يكون مؤقتا

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك وفرة بضاعة من الموردين الأساسيين والمعارض في كل مكان، مؤكدًا تعاون الجميع لتخطي أزمة الاسعار.

وأضاف العربي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن الاتحاد لديه غرف عمليات لمتابعة توافر السلع في المحافظات، لأن الوفرة تساعد على انخفاض السعر، معقبًا: «طول ما المستهلك بيحس بوفرة السلع مش بيبقى عنده قلق».

وأكد أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق لن يكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كامل بين الغرف التجارية والمحافظات من أجل خفض أسعار السلع الأساسية.

وتابع: «نعلن السعر العادل للسلع في الأسواق ليسترشد بها المستهلك قبل الشراء، وهيكون فيه معارض رئيسية في مصر وفى كل محافظة، وسيكون هناك معارض خاصة بالمحافظات وشوادر خاصة بالمحليات، فضلا عن وفرة في السلع توفرها منافذ القوات المسلحة والشرطة والأوقاف».