شهدت أسعار البيع للمستهلك ( التجزئة ) اليوم تراجعا جديدا مع استمرار الجهود المشتركة بين القطاعين العام و الخاص للسيطرة علي الموجة التضخمية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية .

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية المهندس إبراهيم العربي - في بيان اليوم - أن أسعار العديد من السلع الغذائية، شهدت تراجعا بنسب متفاوتة حيث تراوح معدل الانخفاض في مجموعة الخضر والفاكهة بين 10 و 25 % بينما تراوح تراجع أسعار اللحوم بحوالي 15 % وتراوح التراجع في أسعار الأسماك بين 15 و20 % وانخغضت أسعار الدواجن المجمدة بحوالي 20% مع استقرار أسعار الدواجن الحية عند نفس سعر الأمس طبقا لتقرير غرف العمليات التي تعمل علي مراقبة الحركة اليومية للأسواق.

وأفاد تقرير غرفة عمليات مراقبة الأسواق بأن سعر كليو الطماطم تراجع مسجلا 4.5 جنيه مقابل 6 جنيهات بالأمس، كما انخفض سعر كيلو الكوسة ليسجل 6.5 جنيه مقارنة بـ 8.75 جنيه أمس، وانخفض سعر كليو البطاطس مسجلا 6 جنيهات مقابل 6.5 جنيه.

وأضاف تراجع سعر كيلو البصل الأبيض مسجلا 4.25 جنيه مقابل 5 جنيهات أمس، كما شهدت أسعار الفلفل الأخضر تراجعا ليسجل الكيلو 12.5 جنيه بدلا من 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الفاصوليا تراجعا ملحوظا ليبلغ 20 جنيها بدلا من 30 جنيها أمس، كما تراجع سعر كيلو البسلة الخضراء مسجلا 8 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه أمس، وتراجع سعر كيلو الليمون بنحو 3 جنيهات ليسجل 12 جنيها بدلا من 15 جنيها أمس.

وفيما يتعلق بالفاكهة رصد التقرير استقرار سعر كيلو الموز عند 10 جنيهات فيما تراجع سعر كيلو التفاح الأحمر بشكل ملحوظ مسجلا 17.5 جنيه مقارنة بنحو 28 جنيها، وتراجع سعر كيلو الفراولة ليسجل 9.75 جنيه مقابل 13 جنيها ،كما انخفض سعر كيلو الجوافة مسجلا 9 جنيهات مقابل 12.5 جنيه،

كما تراجع سعر كيلو الكنتالوب مسجلا 6.75 جنيه مقابل 8.5 جنيه، فيما استقر سعر كيلو اليوسفي عند 8 جنيهات.

وحول أسعار البقوليات أوضح التقرير استقرار سعر كيلو الأرز الأبيض عند سعر 10.75 جنيه كما استقر سعر كيلو الأرز المعبأ عند 13.75 جنيه، وسعر كليو الفول الصحيح السائب عند 24 جنيها، فيما تراجع سعر كيلو الفول المستورد مسجلا 15 جنيها بدلا من 18 جنيها، كما انخفض سجل سعر كيلو عدس بجبة ليبلغ 21 جنيها بدلا من 24 جنيها، كما حافظ كيلو العدس الأصفر على سعره عند مستوى 24 جنيها، بينما تراجع سعر كيلو اللوبيا الجافة مسجلا 21 جنيها بدلا من 22 جنيها،كما انخفض سعر كيلو الفاصوليا البيضاء ليبلغ 19 جنيها بدلا من 24 جنيها.

وحول مجموعة السلع الغذائية أوضح التقرير تراجع سعر كيلو الدقيق الأبيض المعبأ مسجلا 12 جنيها مقارنة بـ 16 جنيها أمس كما تراجع سعر لتر زيت الذرة مسجلا 32.75 جنيه بدلا من 38 جنيها، بينما سجل سعر لتر الزيت الخليط نحو 27 جنيها وتراجع سعر كيلو المسلي الصناعي ليسجل 54 جنيها بدلا من 56 جنيها بينما تراجع سعر كيلو اللبن البقري ليبلغ 15.25 بدلا من 18 جنيها بالأمس.

وحول مجموعة اللحوم و الدواجن و الأسماك أشار التقرير إلى تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 جنيها بدلا من 180 جنيه، وكيلو لحم برازيلي مسجلا 85 جنيها بدلا من 105 جنيهات.

واستقر سعر الدواجن البيضاء للمستهلك عند 37 جنيها للتجزئة و33 جنيها سعر الجملة وتراجع سعر كيلو الدجاج المجمد إلى 45 جنيها بدلا من 57 جنيها سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو الأسماك البلطي عند 33 جنيها، فيما تراجع سعر كيلو البوري إلى 65 جنيها مقابل 82 جنيها وكيلو الفيليه البلطي تراجع إلى 89 جنيها مقابل 97 جنيها.