إحياء ذكرى الثورة السورية في مناطق سيطرة المعارضة في شمال وشرق البلاد

عمت مظاهرات، اليوم الثلاثاء، مناطق خاضعة للمعارضة السورية في شمالي وشرقي سوريا في ذكرى اندلاع ثورة 15 مارس في البلاد.

وقال محمد إبراهيم من مجلس مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "نخرج اليوم للاحتفال بذكرى الثورة السورية وإحياء لها، والتنديد بالجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين من قتل وتهجير".

وقال علي علاوي من مدينة البصيرة بريف دير الزور، لـ"د.ب.أ": "بعد أحد عشر عاما تبقى ثورتنا مستمرة وأفشلنا كل المراهنات التي قالت إنها سوف تنتهي خلال أشهر، الأطفال الذين ولدوا في ذاك التاريخ هم الذين يتظاهرون ويهتفون بأهداف الثورة".

واللافت اليوم الثلاثاء أن أغلب مدن وبلدات محافظة درعا التي انطلقت فيها شرارة الثورة السورية، لم تشهد مظاهرات، بعد المصالحات واستعادة القوات الحكومية السيطرة عليها.

كانت القوات الحكومية استعادت أغلب المناطق التي خسرتها، وسيطرت عليها المعارضة خلال السنوات الماضية عبر اتفاقات وتسويات قادتها روسية وتركيا في مناطق حلب وإدلب وحماه وريف دمشق ودرعا.

وبسبب اندلاع الأزمة السورية خرج أكثر من 7 ملايين سوري بين نازحين ولاجئين كما دُمرت مدن وبلدات وقرى جراء المعارك وخسرت سوريا أغلب البنية التحتية وأصبحت البلاد تعاني من عجز اقتصادي كبير جراء العقوبات الاقتصادية وتدمير مناطق الاستثمار من معامل ومصانع ومناطق إنتاج من دائرة الاقتصاد السوري.

وتبين تقديرات، أن حجم الخسائر يزيد على 400 مليار دولار.