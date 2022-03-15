 شعبة الأجهزة الكهربائية: بعض أنواع الثلاجات ازدادت ما بين 500 و700 جنيه - بوابة الشروق
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شعبة الأجهزة الكهربائية: بعض أنواع الثلاجات ازدادت ما بين 500 و700 جنيه

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 1:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 1:06 ص

التاجر بريء تماما من ارتفاع الأسعار في هذه المرحلة

أرجع أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، سبب ارتفاع الأجهزة المنزلية مؤخرًا، إلى ارتفاع أسعار النولون البحري، والمواد الخام، والطاقة، وتقليل سلاسل الإمداد والتموين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن هناك أنواع من الثلاجات وشاشات العرض زادت أسعارها ما بين 500 و700 جنيه خلال اليومين الماضيين منوهًا بأن الزيادات في الأسعار اليوم تتراوح ما بين 10 و15% نتيجة الأحداث الحالية التي يشهدها العالم.

ورد على سؤال حول سبب زيادة أسعار المنتجات التي كانت موجودة بالفعل، قائلا إن التاجر في هذه المرحلة بريء تمامًا، لأن المصنع هو المسؤول عن تحديد السعر، بينما هو حلقة وصل بين المصنع والمستهلك.

وأوضح أن مكسب التاجر يتخلله مرتبات عمال وضرائب وتأمينات، معقبًا: «مش بياخده مكسب صافي، وراه عنده عمالة وسيارات نقل بضاعة على تكلفته، ومصاريف ضرائب وتأمينات وكهرباء».

ونصح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، المواطنين: «نشتري دلوقتي لأن كل يوم فيه أسعار متغيرة»، موضحًا أن المنتج يوفر البضاعة بسعر المستهلك، لذا فإنه ملتزم بالأسعار التي يحددها المصنع.

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