 رئيس حكومة بافاريا يتوجه إلى منطقة الخليج للبحث عن سلاسل بديلة لتوريد الطاقة - بوابة الشروق
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رئيس حكومة بافاريا يتوجه إلى منطقة الخليج للبحث عن سلاسل بديلة لتوريد الطاقة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 6:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 6:15 م

أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر اعتزامه التوجه إلى الخارج للبحث عن سلاسل بديلة لتوريد الطاقة للولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.

وخلال بيان حكومته في برلمان ولاية بافاريا، قال زودر اليوم الثلاثاء: "لهذا السبب سأسافر بنفسي إلى منطقة الخليج لمحاولة إيجاد احتياطات لنا للطاقات المتجددة".

وأوضح زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن الرحلة ستدور حول تأمين الإمدادات للشركات والناس في بافاريا.

وأضاف زودر أن ألمانيا يجب أن تصبح "دولة هيدورجين" مشيرا إلى أن الولايات في الجنوب مثلها مثل الولايات في الشمال تحتاج إلى شراكات جديدة لتحالفات الهيدروجين.

وأكد زودر، أهمية التخطيط لإنشاء خطوط أنابيب عبر إيطاليا إلى الشمال؛ لتعزيز وضع الجنوب الألماني كمنطقة صناعية.

وطالب زودر بالبحث في كل أنحاء العالم عن بدائل حتى يمكن تكوين شراكات جديدة.

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