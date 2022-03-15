رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لا تستبعد مهمة للناتو في أوكرانيا

لا تستبعد رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، مهمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.

وقالت زاسكيا إيسكن في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس الاثنين: "أعتقد أننا وصلنا الآن إلى وضع لا ينبغي لنا فيه أن نقول "أبدا" لأي شيء لأننا لا نعرف كيف ستستمر التطورات.. لكن في ظل الوضع الحالي، قد يصبح ذلك مساهمة في التصعيد ويجب أن نكون حذرين للغاية".

وذكرت إيسكن أن ألمانيا تجاوزت بالفعل خطوطا حمراء في سياستها الخارجية عبر موافقتها على توريد أسلحة إلى منطقة حرب.