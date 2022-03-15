عروض سينمائية عالمية بقصر السينما

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عروض سينمائية وندوات ثقافية بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، حيث عرض الفيلم الأمريكى Greyhound ضمن برنامج نادى السينما العالمية، الفيلم من انتاج عام ٢٠١٩ بطولة توم هانكس مؤلف الفيلم، وإخراج ارون شنايدر، والمأخوذ عن قصه الراعى الصالح.

أعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعى الذى استهل مناقشته بتقديم عام لموضوع الافلام الحربية من السينما العالمية ودورها التوثيقي لأهم الأحداث الحربية والسياسية التى تمر بها اى دولة، وكذلك الإشارة الى دخول المنصات مجال الانتاج السينمائي بقوة، كما تحدث عن موقع الفيلم فى مسيرة توم هانكس.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية، عبر قافلة دولية مكونة من 37 من سفن الحلفاء بقيادة القائد إرنست كراوس المحيط الأطلسي ليتم ملاحقتهم من قبل مجموعة من الغواصات الألمانية.