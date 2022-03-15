الأمم المتحدة توثق مقتل 691 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنها وثقت مقتل 691 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقال مكتب المفوضية في جنيف، اليوم الاثنين، إن هناك 48 طفلا ومراهقا بين هؤلاء القتلى.

وكان عدد هؤلاء القتلى المدنيين وصل إلى 636 شخصا أمس الاثنين، وأضاف المكتب أن لديه معلومات محققة بشأن إصابة أكثر من 1143 شخصا، وكان عدد هؤلاء المصابين قد وصل إلى 1125 شخصا أمس.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، دائما أن الأعداد الحقيقية أعلى بشكل ملحوظ من هذه الأعداد، ذاكرة أن موظفي المكتب يحتاجون في الغالب إلى أيام للتحقق من أعداد الضحايا إذ لا تعلن المفوضية سوى عن الأعداد التي تحققت منها بنفسها بشكل مستقل.

وتابع مكتب باشيليت أن السبب في مقتل أو إصابة "معظم الضحايا بين السكان المدنيين هو استخدام أسلحة متفجرة ذات مدى بعيد، من بينها القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى الغارات الجوية والهجمات الصاروخية".