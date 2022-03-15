بعد مرور 100 عام على إعلان استقلال مصر رسميا عن بريطانيا وتأسيس المملكة المصرية واعتراف بريطانيا بها، كنتيجة مباشرة لتصريح 28 فبراير 1922 الشهير وكواحد من الآثار الكبرى لثورة 1919، طالعت الشروق جريدة الوقائع المصرية لرصد التوثيق الرسمي للأحداث والخطابات والمكاتبات المتبادلة لتكريس الوضع السياسي الجديد في مصر.

لم يكن تصريح 28 فبراير مقتضبا أو مجرد بيان بنقاط تنظيمية وحسب، بل سبقه بيان طويل من المندوب السامي البريطاني الفيلد مارشال إدموند ألنبي، الذي حاول من خلاله استمالة الشعب المصري والقصر السلطاني، بجانب توجيه تحذير مبطن تجنبا لقيام ثورة جديدة للشعب المصري ضد بريطانيا.

وصفت الوقائع المصرية الناطقة باسم الدولة المصرية عددها المنشور فيه التصريح بأنه "عدد غير اعتيادي" ثم عنوان كبير "تبليغ من المندوب السامي إلى حضرة صاحب العظمة السلطان" مع التنويه بأن ما تمت كتابته مترجما من النص الأصلي المكتوب باللغة الإنجليزية.

بدأ بيان اللورد ألنبي كالتالي: "يا صاحب العظمة، أتشرف بأن أعرض لمقام عظمتكم أن الناس قد ذهبوا في تأويل بعض عبارات المذكرة التفسيرية التي قدمتها إلى عظمتكم في 3 من شهر ديسمبر (1921) تأويلات تخالف أفكار الحكومة البريطانية وسياستها وهو ما آسف له أسفا شديد".

وقد يخال المرء مما نشر عن هذه المذكرة من التعليقات العديدة أن كثيرا من المصريين ألقى في رؤوسهم أن بريطانيا العظمى توشك أن ترجع في نواياها القائمة على التسامح والعطف على الأماني المصرية، وأنها تنوي الانتفاع بمركزها الخاص بمصر لاستبقاء نظام سياسي إداري لا يتفق مع الحريات التي وعدت بها، غير أنه ليس شيء أبعد عن خاطر الحكومة البريطانية من هذه الفكرة، بل الأساس الذي بنيت عليه المذكرة التفسيرية هو أن الغاية من هذه الضمانات التي تطلبها بريطانيا العظمى ليست إبقاء الحماية حقيقة أو حكما، وقد نصت المذكرة على أن بريطانيا العظمى صادقة النية في أن ترى مصر متمتعة بما تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهلية ومن مركز دولي.

إذا كان المصريون قد رأوا في هذه الضمانات أنها تجاوزت الحد الذي يلتئم مع حالة البلاد الحرة، فقد غاب عنهم أن إنجلترا تحرص على سلامة نفسها من وضع يتطلب منها أشد الحذر خاصة فيما يتعلق بتوزيع القوات العسكرية، مشيرا إلى أن الأحوال التي كان يمر بها العالم آنذاك لن تدوم، ولن يلبث كذلك أن يزول الاضطراب السائد في مصر منذ الهدنة، وإن الأمل وطيد في تحسن الأحوال العالمية، وأنه سيأتي الوقت الذي ستكون فيه مصر مدعاة إلى الثقة بما تقدمه هي من الضمانات المصرية لصيانة المصالح الأجنبية.

نفى المندوب السامي في بيانه أن تكون رغبة الحكومة البريطانية هي التدخل في إدارة الشئون الداخلية لمصر، زاعما أن أصدق رغبات بريطانيا العظمى وأصدقها هي أن تترك للمصريين إدارة شؤونهم، وأنه لم يخرج مشروع الاتفاق الذي عرضته بريطانيا العظمى عن هذا المعنى، وإذا كان قد ورد فيه ذكر موظفين بريطانيين لوزارتي المالية والحقانية، موضحا أن بريطانيا العظمى لم ترم بذلك إلى التدخل في شئون مصر، ولكن كل ما قصدته هو أن تستبقي أداة اتصال تستدعيها حماية المصالح الأجنبية.

أكمل المندوب السامي: كل ما ترمي إليه الضمانات البريطانية، وأنه لم يتم وضعها من قبل بريطانيا العظمى للحيلولة بين مصر والتمتع بكامل حقوقها في حكومة أهلية، مشيرا إلى أنه يعز على إنجلترا رؤية المصريين يؤخرون حلول الأجل لبلوغ مطمحا ترغب فيه إنجلترا كما تتوق إليه مصر، كما أنها تكره أن تجد نفسها مضطرة إلى التدخل لرد الأمن إلى نصابه كلما أدركه خلل يثير مخاوف الأجانب ويجعل مصالح الدول في خطر.

وأكد المندوب السامي في بيانه على أنه مما يؤسف له أن يرى المصريون في التدابير الاستثنائية التي اتخذتها بريطانيا العظمى أن مساس بمطامحهم الأسمى، أو أية دلالة على تغيير القاعدة السياسية التي سبق بيانها، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية لم يعد غرضها أن تضع جدا لتهييج ضار قد يكون لتوجيهه إلى أهواء العامة نتائج تذهب بثمرة الجهود القومية المصرية، ولذلك روعي بوجه خاص ما اتخذ من تدابير لمصلحة القضية المصرية التي تستفيد من أن البحث يجري في جو قائم على الهدوء والمناقشة بإخلاص.

صرّح المندوب السامي بأن السكينة في المجتمع المصري بدأت تعود إلى ما كانت عليه بفضل الحكمة التي هي قوام الخلق المصري والتي تتغلب في الساعات الحاسمة، مشيرا إلى أنه سعيد أن يبلغ عظمة السلطان بأن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ينوي أن يشير على البرلمان إقرار التصريح الملحق بهذا البيان، مؤكدا على أن هذا التصريح سيخلق مناخا تسود فيه الثقة المتبادلة بين الطرفين، مع وضع أساس لحل المسألة المصرية حلا نهائيا مرضيا.

أوضح أنه أصبح لا يوجد ما يمنع من إعادة منصب وزير الخارجية المصرية للعمل على تحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر، وإنشاء برلمان يتمتع بحق الإشراف والرقابة على السياسة والإدارة في وجود حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية، يعود إلى عظمة السلطان وللشعب المصري.

حذر المندوب السامي من أي تباطؤ من الجانب المصري لأي سبب من الأسباب في إنفاذ قانون التضمينات وإقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية الساري على جميع سكان مصر، والذي يشار إليه في التصريح الملحق بالبيان، فسيتم إلغاء الإعلان الصادر في 2 من شهر نوفمبر لعام 1914 وأنه سيكون وقتها على استعداد لإيقاف تطبيق الأحكام العرفية في جميع الأمور المتعلقة بحرية المصريين والتمتع بحقوقهم السياسية.

اختتم المندوب السامي بيانه معلنا أن الكلمة الآن أصبحت لمصر، خاصة وأنها عرفت استعداد الحكومة البريطانية ونواياها، مشيرا إلى أنه على مصر أن تسترشد في أمرها بالعقل والروية لا أن تتعامل بالأهواء.

أما تصريح 28 فبراير، فقد نص على أن حكومة جلالة الملك (البريطاني) عملاً بنواياها التي جاهرت بها، ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:

1.انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.

2.حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.

3.إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها. وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:

(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.

(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.

(ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.

(د) السودان.

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن.

نشرت جريدة المقطم في عدد اليوم التالي بتاريخ 1 مارس لعام 1922م، بيان المندوب السامي مع تصريح 28 فبراير نصا، دون وجود أي تعليق أو تحليل له خلال هذا العدد.

وفي عدد اليوم الذي يليه، ذكرت جريدة المقطم أنها لاحظت تغيير في لهجة اللورد ألنبي في هذا البيان عن لهجته في المذكرة التفسيرية التي قدمها للسلطان فؤاد في 3 من ديسمبر 1921، والتي قابلتها الأمة بنفور شديد، موضحة أن هذه اللهجة المختلفة وهذا البيان جاءا في هذا الوقت بالتحديد لتخفيف انتقادات الشعب المصري ورفضه للمذكرة التفسيرية، والتخفيف أيضا من الانتقادات التي وجهت لبريطانيا العظمى داخل إنجلترا نفسها.