جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ459 مليونا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 459 مليونا و802 ألف و605 إصابات.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و45 ألفا و820 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.3 مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة - وفقا لأحدث البيانات - قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ965 ألفا و105 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ655 ألفا و557 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 515 ألفا و974 وفاة.