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أعلنت محافظة الجيزة، إزالة 26 حالة بناء مخالف بمنشأة القناطر وأبو النمرس وأطفيح واسترداد 178 فدانًا، وإيقاف حالات بناء مخالف ومصادرة 7 خلاطات لصناعة الخرسان أثناء المخالفة بأطفيح.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم، استمرار شن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأنه جارٍ متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.