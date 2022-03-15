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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو 7 قروش ليسجل 17.15 جنيه للشراء و17.26 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا ليسجل 20.42 جنيه للشراء و20.55 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي 8 قروش ليسجل 51.41 جنيه للشراء و51.55 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 17.09جنيه للشراء و17.29 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الإسترليني قرشا واحدا 20.33 جنيه للشراء، واستقر لسعر البيع ليسجل 20.54 جنيه.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي 3 قروش ليسجل 49.48 جنيه للشراء، وتراجع 3 قروش ليسجل 51.77 جنيه للبيع.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 17.09 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع 12 قرشا ليسجل 17.34 جنيه للبيع وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا ليسجل 20.33 جنيه للشراء، واستقر لسعر البيع ليسجل 20.54 جنيه.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي قرشين ليسجل 49.48 جنيه للشراء، وانخفض 3 قروش لسعر البيع 51.76 جنيه.