المالية: تعيين محمد عادل رئيسا للهيئة العامة للخدمات الحكومية

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب محمد عادل عبدالمجيد، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وجه الوزير، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الجديد، باستكمال مسيرة التطوير والنهوض بدور الهيئة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية والإدارية، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعى الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بما يُوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير، ضرورة المضي فى تنفيذ برامج الارتقاء بالعنصر البشري؛ باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر أنه تم تعيين محمد عادل عبدالمجيد، الحاصل على بكالوريوس التجارة، بوزارة المالية ضمن أول دفعة من أوائل خريجى الجامعات تقرر الحكومة تعيينها، حيث تسلم العمل فى عام 2000، وتدرج فى السلم الوظيفى حتى شغل منصب مدير عام شؤون الموازنة بالمكتب الفنى للوزير فى عام 2016، ثم وكيلاً للوزارة لشئون المكتب الفنى للوزير فى 2019، ويعد من المشهود لهم بالكفاءة خلال مسيرة عمله.