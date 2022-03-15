علي جمعة: الحمدلله الذي نسبنا للأزهر الشريف

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، "الحمدلله الذي نسبنا للأزهر الشريف".

وأضاف، في كلمته خلال الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان "الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة" في مركز الأزهر للمؤتمرات، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن في الفتوى الإلكترونية لا يتم الالتزام بالمذهب ويتم العمل بالاختيار الفقهي.

وأكد أن هذا تطوير أزهري مهم يتم من خلال معايير وضوابط، مؤكدًا أن الأمم والمستجدات الفقهية الحالية تحتاج إلى التوسع في الفتوى وعدم الأخذ برأي واحد أو مذهب واحد.

وشدد على ضرورة عدم التضييق على عباد الله لأن الدين يسر، مطالبًا الجميع بالاستفادة من الخبرات الأزهرية المتراكمة.