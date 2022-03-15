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المغرب: عودة مهرجان مراكش للفيلم بعد توقف عامين بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 4:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 4:26 م

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عودة فعالياته من جديد بعد توقف استمر عامين بسبب تفشي جائحة كورونا.

وذكرت المؤسسة أن انطلاق النسخة التاسعة عشرة للمهرجان ستكون في الفترة الممتدة ما بين 11 و19 نوفمبر القادم.


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