المغرب: عودة مهرجان مراكش للفيلم بعد توقف عامين بسبب كورونا

الأكثر قراءة
قبل لقاء الأهلي.. المريخ يعلن هروب مدربه
تقرير: أرسنال يحل أزمة ليفربول في ملف تجديد عقد صلاح
الزمالك يقدم التعازي في وفاة حارس الأهلي.. ويعلن تسوية كافة القضايا
الجارديان: البيت الأبيض في «مواجهة نفطية» مع السعودية والإمارات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عودة فعالياته من جديد بعد توقف استمر عامين بسبب تفشي جائحة كورونا.
وذكرت المؤسسة أن انطلاق النسخة التاسعة عشرة للمهرجان ستكون في الفترة الممتدة ما بين 11 و19 نوفمبر القادم.