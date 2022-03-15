لافروف: تلقينا ضمانات من أمريكا بأن العقوبات لن تؤثر على تعاوننا النووي مع طهران

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات لن تؤثر على التعاون الروسي الإيراني في قطاع الطاقة النووية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عنه القول في مؤتمر صحفي، بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في موسكو اليوم: "لقد تلقينا ضمانات مكتوبة. وجرى دمجها في نص الاتفاقية الخاصة بإعادة إحياء (خطة العمل الشاملة المشتركة) -الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني-، وهذه النصوص تحمي بشكل موثوق كل المشاريع ومجالات الأنشطة التي يشملها اتفاق خطة العمل الشاملة".

وأضاف لافروف: "الأمريكيون يحاولون القول كل يوم إننا نعرقل هذا الاتفاق، ولكن هذه كذبة.. لم تتم الموافقة بعد بشكل نهائي على الاتفاق في بعض العواصم، وموسكو ليست واحدة من بينها".