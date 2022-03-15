محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة على المخابز لضبط أسعار الخبز السياحي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية متوفرة في الإسكندرية لمدة 4 أشهر، وتعمل المجمعات الاستهلاكية على توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تم النجاح في إحداث توازن في الأسعار داخل المحافظة.

وذكر أنه وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم تنفيذ حملات يومية في الشوارع، وتم تحرير 65 قضية اليوم لمن تلاعبوا في الأسعار، وكل القضايا التي يتم ضبطها يتم إرسالها للنيابة العامة.

وكشف محافظ الإسكندرية، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة على المخابز لضبط أسعار رغيف الخبز السياحي، كما تم تفعيل مبادرة «كلنا مع البلد» من أجل توفير كل السلع بأسعار مناسبة.

وتابع اللواء محمد شريف، أن يتم العمل على توزان في الشارع السكندري حتى لا يفكر أي تاجر في احتكار الأسعار، كاشفا أنه تم النجاح في السيطرة على السوق بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80%.

ولفت إلى أن المجمعات الاستهلاكية توفر السلع بأسعار مناسبة، مضيفًا أن وزارة التموين تعمل مع الجهات المعنية لضبط الأسواق.

وذكر محافظ الإسكندرية، أنه في الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع مع مستوردي الدقيق من الخارج وتجار الدقيق لبحث كل الأمور المتعلقة بالأسعار.