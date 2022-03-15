الهند تسجل 2568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهندية أنه تم تسجيل 2568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و996 ألفا و62 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 515 ألفا و974 حالة، وذلك بعد وفاة 97 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن 4 آلاف و722 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و446 ألفا و171 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 33 ألفا و917 حالة.