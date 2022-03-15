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إيطاليا: وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني يواجه اتهامات بالتشهير

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 8:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 8:20 م

سيمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمام المحكمة في اتهامات بالتشهير ضد القبطانة الألمانية كارولا راكيته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أنسا الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وكان سالفيني الذي شغل منصب وزير الداخلية حتى سبتمبر 2019 وعرف عنه معارضته لوصول المهاجرين بالقوارب عبر البحر المتوسط.

وقررت راكيته الرسو بسفينتها "سي ووتش-3"، والتي كانت تحمل على متنها 50 مهاجرا والذين تم إنقاذهم من البحر، في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بالمخالفة لأوامر السلطات، وتم اعتقالها لفترة وجيزة ولكن تم الحكم بأنها لم تنتهك أي قانون.

وهاجم سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمين المتطرف، راكيته في بث مباشر عبر فيسبوك وفي تغريدات عبر تويتر، وفي رد فعل منها أقامت راكيته دعوى قضائية ضده.

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