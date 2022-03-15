رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يصلون إلى كييف

وصل رؤساء وزراء كل من بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لتأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.

جاء ذلك حسبما أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.