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رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يصلون إلى كييف

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 8:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 8:13 م

وصل رؤساء وزراء كل من بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لتأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.

جاء ذلك حسبما أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

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