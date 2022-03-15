رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يصلون إلى كييف

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وصل رؤساء وزراء كل من بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لتأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.
جاء ذلك حسبما أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.