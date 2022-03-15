ألمانيا: تسجيل أكثر من 198 ألف إصابة بكورونا و238 وفاة خلال 24 ساعة

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 198 ألفا و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و238 وفاة ناجمة عنه خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن أحدث البيانات الصادرة عن المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء ارتفع بذلك إلى 17 مليونا و432 ألفا و617 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 126 ألفا و288 وفاة، وأن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 13 مليونا و714 ألفا و200 شخص.

وقامت البلاد بتطعيم ما يزيد على 170 مليونا و977 ألفا و292 شخصا بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.