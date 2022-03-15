78 ملياردير صيني يخسرون 52 مليار دولار في يوم واحد بسبب تراجع أسعار الأسهم

خسر كبار أثرياء الصين اليوم الاثنين حوالي 52 مليار دولار من قيمة ثرواتهم نتيجة تراجع أسعار الأسهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شونج شانشان المعروف باسم ملك المياه المعبأة في الصين تصدر قيمة الخسائر حيث تراجعت قيمة ثروته اليوم بمقدار خمسة مليارات دولار، في حين تراجعت ثروة بوني ما مالك حصة الأغلبية في إمبراطورية التكنولوجيا تينسنت هولدنج ليمتد 3ر3 مليار دولار.

وتراجع سعر سهم شركة نونجفو سبرنج للمياه المعبأة المملوكة للملياردير شونج بنسبة 10% في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم. ورغم ذلك ظل شونج أغنى شخص في الصين بثروة قدرها 3ر60 مليار دولار.

وسجل سهم تينسنت أكبر تراجع يومي له منذ 2011 في أعقاب تقرير عن تعرض الشركة لغرامة قياسية بدعوى انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال. وتقدر قيمة ثروة بوني ما حاليا بحوالي 2ر35 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بلغ إجمالي خسائر 78 ملياردير صيني ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم حوالي 1ر52 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الأسهم الصينية اليوم.