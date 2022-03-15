أوكرانيا: استمرار محادثات السلام مع روسيا

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أفاد الجانب الأوكراني باستمرار المفاوضات بين كييف وموسكو، اليوم الثلاثاء، بهدف إنهاء الحرب.

وقال رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراشاميا لصحيفة أوكراينسكا برافدا اليوم: "استمرت بالفعل"، دون الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى. ولم يصدر تأكيد على الفور من الجانب الروسي في هذا الشأن.

والتقى الجانبان أمس الاثنين عبر رابط فيديو في الجولة الرابعة من المفاوضات.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك بعد ظهر أمس أنه تم تعليق المحادثات حتى اليوم الثلاثاء.

وتطالب أوكرانيا بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الروسية من أراضيها، في حين تطالب موسكو كييف بالاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود هي أرض روسية، وأيضا باستقلال المناطق الانفصالية شرقي أوكرانية.