سي إن إن: سماع دوي انفجارين قويين للغاية وسط كييف

الأكثر قراءة
قبل لقاء الأهلي.. المريخ يعلن هروب مدربه
تقرير: أرسنال يحل أزمة ليفربول في ملف تجديد عقد صلاح
الزمالك يقدم التعازي في وفاة حارس الأهلي.. ويعلن تسوية كافة القضايا
الجارديان: البيت الأبيض في «مواجهة نفطية» مع السعودية والإمارات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ بسماع دوي انفجارين قويين للغاية وسط كييف في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي؛ دون إعلان المزيد من التفاصيل.