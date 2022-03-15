سي إن إن: سماع دوي انفجارين قويين للغاية وسط كييف

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أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ بسماع دوي انفجارين قويين للغاية وسط كييف في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي؛ دون إعلان المزيد من التفاصيل.