الفنان الصيني آي ويوي يرى نفاقا في سياسات اللجوء الأوروبية

قال الفنان الصيني آي ويوي الذي تتناول أعماله الفنية المخاطر التي يواجهها الأشخاص الفارين من مناطق الحروب إن الطريقة التي تفتح بها الدول الغربية أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين تتناقض مع سياسة الأبواب المغلقة أمام اللاجئين الأفارقة والشرق أوسطيين في عام 2015، وهو ما يدعو إلى توجيه اتهامات لها بـ"النفاق".

وقال آي ويوي قبل افتتاح معرض جديد في فيينا "ما رأيته هو نفاق نموذجي يوجد في العالم الحديث".

وتابع أن كلمة "نفاق" كلمة بسيطة للغاية لوصف الطريقة التي يتعامل بها الأوروبيون، أنا أحاول فقط أن أكون مؤدبا للغاية.

وصرح آي ويوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أثناء استعداده لمعرضه في متحف الفن الحديث في النمسا "لم يعد لدينا حكم أخلافي واضح أو فلسفي، ولكن فوضى كبيرة".

ويشمل العرض، الذي يقول الفنان أنه الأكثر شمولا من بين أعماله، أعمالا تركز على أزمة اللاجئين عام 2015 عندما فرت موجات من اللاجئين إلى أوروبا، مما تسبب في مخاوف واسعة النطاق في القارة بشأن ما إذا كانت ستتمكن من دمج الوافدين الجدد في المجتمع.