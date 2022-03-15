السفير الصيني لدى كييف: لن نهاجم أوكرانيا أبدا ولكن سندعمها اقتصاديا وسياسيا

أكد السفير الصيني لدى أوكرانيا، فان شيان رونج، أن الصين لن تهاجم أوكرانيا أبدا بل ستدعمها اقتصاديا وسياسيا، وذلك خلال اجتماعه مع الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف.

وقال السفير الصيني، إن "الصين وأوكرانيا شريكان استراتيجيان، ويصادف العام الجاري الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكسفير يمكنني القول إن الصين ستكون قوة جيدة إلى الأبد بالنسبة لأوكرانيا على المستويين الاقتصادي والسياسي، وسنحترمها دائما وسنطور العلاقات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء نقلا عن الإدارة العسكرية.

وأضاف: "الصين لن تهاجم أوكرانيا أبدا، وسنساعدها على وجه الخصوص في الجانب الاقتصادي".

ومن جانبه، توجه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف ماكسيم كوزيتسكي بالشكر إلى السفير الصيني على موقفه الداعم لأوكرانيا، وأشار إلى أن الصين أرسلت بالفعل شحنتين من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني ومن المتوقع وصول الشحنة الثالثة غدا.

يُشار إلى أن السفارة الصينية انتقلت من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف ولا تزال تعمل هناك.