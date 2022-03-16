محافظ الشرقية: لجان متابعة على كل المنافذ لمراقبة الأسعار والبيع بسعر استرشادي

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن جميع المحافظات تتحرك بصرامة شديدة في ملف الأسعار لمواجهة استغلال بعض التجار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «حصل نوع من أنواع الاستغلال ورفع الأسعار غير المبرر في السلع»، منوهًا بأن هناك منافذ مفتوحة حاليًا في كل المراكز والمدن، لبيع السلع بالسعر الفعلي، ويتم الإعلان عن السعر الاسترشادي.

وذكر أنه ابتداءً من السبت المقبل سيقوم تجار الجملة بعرض السلع في المنافذ الجديدة بالمحافظة، فهناك منافذ في محافظة الشرقة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.

ولفت إلى وضع لجان متابعة في كل منافذ البيع الخاصة بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التموين وكل المسؤولين لمراقبة الأسعار، مضيفًا أن المحافظة ستقوم بدور وعظ في المساجد والكنائس لحث التجار على عدم تخزين السلع.