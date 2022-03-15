الحكومة اللبنانية: المفاوضات مع صندوق النقد لم تتوقف والأمور تسير بشكل جيد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، الدكتور سعادة الشامي، أن هناك اجتماعات متواصلة ويومية مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن المفاوضات لم تتوقف والأمور تسير بشكل جيد، معبرا عن أمله في أن تستكمل في الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك في بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء منسوبة إلى أعضاء الوفد المفاوض و"خبراء" اقتصاديين مفادها أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت، من دون التوصل إلى أية نتيجة.

وقال الدكتور سعادة الشامي - خلال لقاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي - إن "المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأنها أحرزت تقدما مهما حتى الآن، وإن لم تصل إلى نهاياتها حتى الآن".

وشدد على أن المفاوضات يخيم عليها الطابع التقني المحترف، كما يدخل النقاش في صلب الإصلاحات الماكرو-اقتصادية والبنيوية المطلوبة لوضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي والمالي.