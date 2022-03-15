الجيش الأوكراني: القوات تصدت لتقدم روسي على ماريوبول

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ذكر الجيش الأوكراني، أن القوات تصدت لتقدم روسي تجاه مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي تواجه قصفا جويا مكثفا منذ أيام.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو 150 مهاجما وتدمير دبابتين والعديد من المركبات المدرعة.

وأضافت أن نيران المدفعية والغارات الجوية الأوكرانية دمرت أيضا معدات عسكرية أخرى، وفتحت النار على طوابير من القوات الروسية كانت تقترب منها.

ولا يمكن تأكيد المزاعم الواردة من ساحة المعركة بشكل مستقل.

يذكر أن مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف، محاطة بوحدات من الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لروسيا.