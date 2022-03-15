الكرملين يدين احتجاج موظفة بالتلفزيون الروسي على حرب أوكرانيا ويصف ذلك بـ«الهمجية»

أدان الكرملين ما قامت به موظفة في التلفزيون الروسي التابع للدولة، حيث قاطعت بثا إخباريا مباشرا يتم عرضه أمام الملايين يوم أمس الاثنين، للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لهذه الفتاة، فإن الأمر همجي"، مضيفا أن المسألة متروكة للمحطة نفسها لتسويتها، وأن الأمر ليس من مهام الكرملين.

ودخلت المحررة الإخبارية مارينا أوفسيانيكوفا، التي تعمل لدى القناة الأولى الروسية، إلى ستوديو البث الإخباري، ورفعت لافتة أمام الكاميرا تحتج فيها على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا أثناء بث نشرة الأخبار مساء أمس الاثنين.

كما ورد في اللافتة التي كانت تحملها أن المشاهدين "يتم الكذب عليهم".

يذكر أن المكان الذي تتواجد فيه أوفسيانيكوفا غير معروف منذ حدوث الواقعة أمس، حيث يقول محاموها إنهم لم يتواصلوا معها.

ووصفت أوفسيانيكوفا الهجوم على أوكرانيا بأنه جريمة أثناء مقطع الفيديو.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام في روسيا ممنوعة من الإشارة إلى الغزو الذي تشنه روسيا على جارتها بأنه "حرب".