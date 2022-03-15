نواب يتمسكون بسيطرة بريطانيا على قناة السويس نهائيا.. وآخرون يخاطبون اللورد كرزون: هل أوجدت شمس ونيل ومصر؟

الاتجاه العام للنواب ينصح بمنح مصر الاستقلال والتخلي عن القمع وإعادة سعد زغلول من منفاه



بعد مرور 100 عام على إعلان استقلال مصر رسميا عن بريطانيا وتأسيس المملكة المصرية واعتراف بريطانيا بها، كنتيجة مباشرة لتصريح 28 فبراير 1922 الشهير وكواحد من الآثار الكبرى لثورة 1919، تلقي "الشروق" الضوء على المناقشات التي جرت في مجلس العموم البريطاني قبل ساعات من صدور قرار استقلال مصر رسميا، وهي المناقشات التي جرت على خلفية تصريح 28 فبراير والذي بموجبه ألغت الحكومة البريطانية الحماية على مصر لأول مرة منذ احتلالها عام 1881.

جرت المناقشات في جلسة 14 مارس 1922 وأبرزتها جريدة الأهرام في عدد خاص يوم الجمعة 17 مارس، بعد ترجمة المراسلات والتلغرافات الواردة إليها من لندن. شملت تلك المراسلات خطابات ومناقشات قيادات عسكرية وحزبية إنجليزية عن أهمية الاعتراف باستقلال مصر، ودوره في الحفاظ على مصالح إنجلترا في ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه العالم من تبعات الحرب العالمية الأولى.

حملت مناقشات مجلس العموم تضامناً مع مصر في نيل استقلالها، لكنها لم تخل من عبارات تشير إلى أن دوافع هذا الاعتراف، هو في الحقيقة حماية نفوذ ومصالح إنجلترا في مصر، كما يتضح من نص المراسلات التي نشرتها الأهرام منذ 100 عام.

خطاب المستر لن من حزب العمال:

أرى بشرط أن تمحى العقبات التي تحول الآن دون الاتفاق. وبشرط أن تجرى انتخابات حرة لتأليف جمعية دستورية مؤسسة.

لا يمكنكم أن تحصلوا على السلم في مصر إلا إذا أعدتم سعد زغلول وأصدقائه إلى وطنهم. إذا مات وهو في المنفى (سيشيل) فإن هذه الحكومة ستتهم بالقتل. الآن أدع زغلول باشا جانباً، وأقول إن الشرط الثاني للحصول على جو صاف في مصر هو إلغاء الأحكام العرفية. إن الذي نفعله في مصر لا يتفق مع المدنية بل هو عمل همجي.

بهذه الشروط أعتقد أنكم تصلون إلى جو يسمح بوضع معاهدة مرضية لهذه البلاد والشعب المصري.

إن الشعب المصري مصمم على الحصول على استقلاله التام(...) وإني أثق تمام الثقة بأن منح المصريين استقلالهم لا يكون لمصلحة مصر فقط بل لمصلحة بريطانيا من كل وجه. فإننا نريد التجارة ولدينا ملايين من العاملين.

وأذكر ما صرح لي به مندوب أحد المحال التجارية الكبرى أثناء وجودي بمصر فقد قال إنه لو أسيد السلام في الحال فإن في وسعه أن يطلب وحده بضائع قيمتها مليون جنيه. فألح علي أن لا نرتكب في مصر الأغلاط نفسها التي ارتكبناها أيرلندا للوصول إلى الغاية التي نرغب كلنا في الوصول إليها.

خطاب الكابتن ودجوود بن:

بعد حديث طويل عن الحركة الوطنية في مصر بقيادة سعد زغلول قال الكابتن ودجوود بن: "لا يمكن إقامة أية حكومة في وجه شعب معاد. وستبرم المعاهدة لا مع قليل من الوزراء المصريين الذين يتوقون إلى خدمة مصالحنا ومساعدتنا بل مع دولة مستقلة، وربما مع جمعية دستورية تتم بقصد المفاوضة في إبرام المعاهدة المذكورة. وسيكون لزغلول باشا وحزبه في هذه الجمعية الأغلبية الكبرى إن لم تكن الأغلبية الساحقة".

ومضى يقول " لقد قمنا بكثير من الأعمال المفيدة لمصر من الوجهة المادية وهناك بعض أمور عارضنا فيها مصالح مصر المادية، ولو تركنا وشأننا لما وجدت قناة السويس مطلقاً، ولكننا أفدنا مصر مادياً من وجوه كثيرة كما يسلم به المصريون ولكننا مع ذلك لم نوجد ثروة في مصر.

فإن ثروة مصر قائمة في مناخها ومائها وما لفلاحيها من الصبر على الجهد والعمل. فهل أمر اللورد كرزون نهر النيل أن يجري وهل هو الذي أمر الشمس بأن تسطع في جو مصر؟ إن مصر للمصريين. وذلك الذي وهبنا بلادنا هو الذي وهبهم بلادهم، وبهذا كان لهم الحق أن يتمتعوا بها.

واقترح إنقاص النفقات المقدرة في الميزانية للخدمة الملكية وقال إن سياسة الحكومة فيما يختص بمصر كانت بطيئة وكثيرة الكلفة وهي الآن تقبل مطالب قدمت في سنة 1918 قائلاً إننا نقبلها الآن بعد ما فقدناه من النفوذ وتحملناه من الخسائر في النفوس وأنفقناه من المال الكثير.

وأكد أن الرأي العام في مصر يطلب بأغلبية ساحقة عودة زغلول باشا، وأنه إذا كانت تصريحات الحكومة عن مستقبل مصر صادقة، فيجب أن لا نقيم شيئاً من العقبات في سبيل عودته ثم نوه بأهمية صداقة مصر لإنجلترا.

خطاب المستر هربرت:

كان خطاب المستر هربرت قصيراً تحدث فيه عن بعض النقاط الخاصة الحركة الوطنية، وتصرفات الحكومة الإنجليزية في مصر، وختم حديثه بجزء متعلق بالمصالح البريطانية في مصر قائلاً: "وآخر نقطة أتكلم عنها تتعلق بمصالحنا الخصوصية في مصر فإني أرى أنها صريحة ومحددة.. يجب أن نحتفظ بالقناة مهما كلفنا ذلك ولا أفيض في الكلام في هذا الموضوع لأنه جلي واضح. ثانيا لن نسمح بأن تتخذ أية دولة مركزنا أو تتخذ نفوذاً يقارب نفوذنا في مصر".

هاتان هما النقطتان الماديتان. أما الثالثة فهي أننا نريد حقيقة أن نحصل في مصر على صداقة وتسوية. وإذا قال لي أحد أن هناك نقطاً أخرى كمسئلة القطن والغلة وكثير غيرها من هذا النوع فجوابي إنه يكفي لحل كل هذه المسائل أن نحصل على حسن القصد والتسوية التي من السهل الحصول عليها في مصر.