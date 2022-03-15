اليابان: مزيد من تفاصيل حظر تصدير الرقائق الإلكترونية والأسلحة إلى روسيا

أعلنت اليابان المزيد من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا، وهي خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني ​​مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة التجارة اليابانية القول اليوم الثلاثاء إن الحظر، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 آذار/مارس، سوف يطبق على نحو 270 نوعا مختلفا من الصادرات، من بينها الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات.

ويسري الحظر أيضا على بيلاروس.

وتم إدراج بيلاروس في قائمة العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا، في إطار محاولات المجتمع الدولي عزل روسيا وحليفتها ووقف الحرب في أوكرانيا.

ولن يؤثر الحظر على الأرجح على العديد من شحنات اليابان إلى روسيا لأنه لا يشمل السيارات أو آلات البناء، وهي سلع تشكل غالبية الصادرات إلى روسيا.

وفي عام 2021، شكلت الصادرات إلى روسيا نحو 1% من إجمالي مبيعات اليابان للخارج.

وشكلت قطع غيار السيارات والسيارات أكثر من نصف الصادرات إلى روسيا، فيما شكلت آلات البناء والتعدين 7ر6% .

وفي العام نفسه، شكلت الواردات من روسيا 8ر1% من إجمالي واردات اليابان. وشكلت واردات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم أكثر من 60% من الواردات الروسية للسوق اليابانية.