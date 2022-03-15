وزارة الصحة: مصر شهدت انخفاضا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر شهدت انخفاضا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من أجل الحفاظ على التناقص بأعداد الإصابات لابد من الحصول على التطعيم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقال ـ الدكتور حسام عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج 90 دقيقة مساء اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة تقوم بمجهودات كبيرة في الوصول للمناعة المجتمعة من خلال تطعيم ما يقرب من 70% من المواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه تم تجربة حملة "طرق الأبواب" في محافظة المنوفية وتم من خلالها تطعيم ما يقرب من 700 إلى 800 ألف مواطن، كما تم أيضا تجربتها في بعض المحافظات وتم من خلالها تطعيم مليون مواطن، وذلك عن طريق أكثر من 10 آلاف فرقة متنقلة.

وأكمل " لابد للمواطن أقل من 65 سنة ومر عليه 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، الحصول على الجرعة التعزيزية".