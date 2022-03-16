احتفى شاد الإعلامي أحمد موسى، بنجاحات وتحركات الدبلوماسية المصرية على مدار 100 عام، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 100 سنة على تدشين وزارة الخارجية؛ مؤكدًا أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، يقوم بجولة آسيوية هامة حاليًا.

وقال موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم إحباط مخطط استهدف وقوع تفجير على مساحة كيلو متر مربع في ميدان الحسين عام 1995؛ مؤكدًا أنه كانت هناك سيارة تحمل طن متفجرات، آنذاك، لافتًا إلى تنفيذ تفجير في السفارة المصرية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقد عددًا من دبلوماسيينا.

وأضاف أن صوت وزارة الخارجية المصرية موجود في زمن السلم والحرب؛ لتقديم الصورة الحقيقية عن مصر، مؤكدًا أن السفير أحمد أبو الغيط أحد عناصر الدبلوماسية ورجالها المخضرمين.

وتابع أنه على مدار التاريخ، ضمت الدبلوماسية المصرية الكثير من المخضرمين، منهم عصمت عبد المجيد الذي ترأس لجنة استرداد طابا من العدو الإسرائيلي؛ جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة ورجال التاريخ والجغرافيا؛ من خلال التحكيم الدولي.

كما أشاد موسى، برجال الدبلوماسية المشاركين في عقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، مؤكدًا أنه في ثورة 30 يونيو كان هناك جهدًا مكثفًا من وزارة الخارجية من أول وزير الخارجية حتى أصغر موظف؛ لتعود مصر بعدها لرئاسة الاتحاد الإفريقي وعضو، غير دائم، بمجلس الأمن الدولي.