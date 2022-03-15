برلماني: 5 آلاف جنيه غرامة كحد أدنى على عقوبة إيذاء الحيوان بالقانون الجديد

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المواد المتعلقة بالعقوبة على إيذاء الحيوانات في قانون العقوبات هزيلة ولم تعد تتناسب مع جرائم ممارسة العنف ضد الحيوانات في الشوارع والاستخدام السيء ضد الحيوانات والحيوانات الميتة التي تلقى في الشوارع وتؤذي البيئة، لافتًا إلى أن العقوبة كانت 200 جنيه غرامة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن «العقوبات المقترحة على أول مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان هو عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن والغرامة تبدأ كحد أدنى من 5 آلاف جنيه».

وأشار إلى أن الاستخدام السيء ضد حيوانات السيرك والحيوانات النافقة الملقاة في الطريق ضمن مواد القانون الجديد، متابعًا: «نربى حيوانات وأصبحت شريك فى الحياة ونستفيد من بعضها مثل المواشي وأيضا تربية الحيوانات الأليفة في المنازل، والعنف زاد في الشارع المصري وأصبح فيه تجاوزات لا تليق بالمصريين».