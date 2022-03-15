شركة كانتاس الأسترالية تتوسع في استخدام وقود الطائرات المستدام

قررت شركة الطيران الأسترالية كانتاس التوسع في استخدام وقود الطائرات المستدام بالتعاقد على شراء الوقود لتشغيل الطائرات التي تخدم رحلاتها إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من الطائرات التي تستخدم مطاري لوس أنجليس وسان فرانسيسكو في الولاية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه وفقا للعقد ستورد شركة أميتيس حوالي 20 مليون لتر من الوقود الصديق للبيئة سنويا لشركة كانتاس اعتبارا من 2025، حيث تسعى إلى توقيع عقود مماثلة لشراء المزيد من وقود الطائرات المستدام لاستخدامه في الولايات المتحدة وغيره من المطارات الدولية.

وتستهدف الشركة الأسترالية الوصول إلى درجة الحياد الكربوني بحلول 2050، في حين من المنتظر أن تعلن عن أهدافها المرحلية للوصول إلى هذا الهدف النهائي في وقت لاحق من العام الحالي.