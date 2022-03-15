التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع في المعارض أدى لانخفاض الأسعار

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن ضخ كميات كبيرة من السلع في المعارض أدى إلى انخفاض الأسعار، وتوافر السلع بشكل جيد وعدم وجود نقص في أي سلعة خلال الفترات الماضية.



وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 8000 منفذ عام لبيع السلع، و6000 أخرى خاصة بوزارة التموين، بالإضافة إلى 1300 منفذ خاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وحول الكوبونات التي تطرحها وزارة التموين، أوضح أنه يتم صرف هذه الكوبونات من الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدًا أنه لا يجوز استبدال هذه الكوبونات بأي معاملات مالية، فلا بد أن يأخذ بها المواطن السلع التي يحتاجها.



وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز، ذكر أنه لا توجد تسعيرة إجبارية، لكن هناك أسعار استرشادية تضع مواصفات ووزن وسعر للرغيف، مضيفًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وذلك بالتعاون مع القضاء الذي يعمل في هذا الشأن على قدم وساق.





