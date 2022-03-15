قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن المحررة الصحفية الروسية التي قاطعت بثا إخباريا مباشرا احتجاجا على الحرب في أوكرانيا، "تم اعتقالها واختفت"، و"لم يُسمح لمحاميها بالتواصل معها".

ودخلت المحررة الاخبارية مارينا أوفسيانيكوفا، التي تعمل لدى القناة الأولى الروسية، إلى ستوديو البث الإخباري، ورفعت لافتة أمام الكاميرا تحتج فيها على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا أثناء بث نشرة الأخبار مساء أمس الاثنين. كما ورد في اللافتة التي كانت تحملها أن المشاهدين "يتم الكذب عليهم".

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوضية الاوروبية بعد يوم واحد من الواقعة، إن أوفسيانيكوفا "اتخذت موقفا أخلاقيا شجاعا... للاعتراض على أكاذيب ودعاية الكرملين على الهواء مباشرة على قناة تلفزيونية تابعة للدولة"، مضيفا أن الرئيس التنفيذي للقناة يعد واحدا من "المروجين الرئيسيين" للنظام.

وقال ستانو إن "أجهزة الدولة مستمرة في قمعها للمعارضة الداخلية، وللسكان المحليين المحبين للسلام، وتحرمهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية مثل حرية الرأي وحرية التعبير".

من ناحية أخرى، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحررة الإخبارية على موقفها الاحتجاجي.