سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الثلاثاء، بأن ميزانية الحكومة المركزية سجلت فائضا بنحو 70 مليار ليرة تركية (1ر5 مليار دولار) في فبراير الماضي.

وأظهرت البيانات أن الفائض في فبراير جاء ثلاثة أضعاف الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الميزانية بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت بنسبة 126% على أساس سنوي إلى 6ر270 مليار ليرة (20 مليار دولار) في فبراير الماضي.

فيما بلغت النفقات في الميزانية 8ر200 مليار ليرة (8ر14 مليار دولار) في فبراير، بارتفاع بنسبة 108% عن العام الماضي.

وباستبعاد مدفوعات الفوائد، تكون الميزانية قد سجلت فائضا قدره 4ر113 مليار ليرة (3ر8 مليار دولار) الشهر الماضي.

ووصلت الإيرادات الضريبية إلى 3ر180 مليار ليرة (2ر13 مليار دولار)، فيما بلغت مدفوعات الفوائد 7ر43 مليار ليرة (2ر3 مليار دولار) في نفس الشهر.