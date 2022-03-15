المخرج ياسر سامي لـ«الشروق»: أحضر فيلم «نمبر وان» مع محمد رمضان قريبا

أعرب المخرج ياسر سامي عن سعادته بالنجاح الذي حققه مع الفنان محمد رمضان، من خلال فيديو كليب "باي باي ثانوية"، حيث حقق نسبة مشاهدة تعدت 12 مليونا على موقع يوتيوب.



وكشف سامي لـ"الشروق": بعد نجاح أعمالي مع محمد رمضان سنقوم بتحضير فيلم جديد يحمل اسم "نمبر وان" وهو فيلم أكشن رياضي قوي للغاية، ونحن الآن في مرحلة التحضير، وسيتم الإعلان عنه في وقت قريب.



وأضاف سامي عن الأسماء المرشحة للمشاركة في بطولة الفيلم: توجد أسماء فنية كبيرة جدا، ولكن لن أفصح عنها إلا بعد التعاقد معها، وسيتم تصوير الفيلم داخل مصر وخارجها، وسيكون لقب الشخصيه الرئيسيه في العمل "نمبر وان"؛ لذلك قمنا باختيار الاسم ومن الممكن تغييره الأيام المقبلة.



وهذا هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، حيث قدما مسلسل "نسر الصعيد" الذي حقق نجاحا كبيرا، ومؤخرا أغنية "باي باي ثانوية"، وحققت نسبة مشاهدة تخطت 12 مليونا خلال فتره زمنية قصيرة.