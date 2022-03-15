الخطيب يتدخل لإنهاء أزمة مدرب اليد مع الشمس

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس؛ لتوضيح موقف الأهلي من الاستعانة بأحمد سالم، المدير الفني لفريق كرة اليد بالشمس.

وعبر الخطيب في البداية عن تقديره الكامل لنادي الشمس ومجلس إدارته، وحرص الأهلي على العلاقة الوطيدة التي تربط الناديين. وأنه قرر عدم استلام المدير الفني الجديد لمهمته إلا بعد الاستئذان من نادي الشمس ومجلس إدارته.

وأشار الخطيب إلى أنه طلب من أحمد سالم التوجه إلى ناديه؛ لإنهاء موقفه بالشكل الذي يؤكد على التقدير والاحترام المتبادل بين الناديين.

من جهته، أكد أسامة أبوزيد في المكالمة التي جاءت ودية للغاية عن تقديره وامتنانه لمحمود الخطيب والنادي الأهلي، وأنه وافق على انتقال أحمد سالم بعد تنفيذ كافة بنود عقده مع الشمس، وذلك لحفظ حقوق النادي، وأيضا في إطار العلاقة الطيبة مع النادي الأهلي، متمنيا للنادي الكبير التوفيق في مهمته الجديدة.