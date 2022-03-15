الوكالة الذرية: الجيش الروسي أبطل متفجرات تركها بمحطة زابوروجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الجيش الروسي أبطل متفجرات تركها بمحطة زابوروجيا النووية جنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم إعادة توصيل محطة تشيرنوبل النووية بشبكة الكهرباء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.