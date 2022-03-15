اتحاد الغرف التجارية: سعر الخبز السياحي بدأ في الانخفاض مرة أخرى

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك شراكة تامة بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تكثيف الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للعمل على مستوى كل سلعة، من أجل حل مشكلة زيادة الأسعار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار بعض السلع انخفضت في السوق حاليًا، مثل الخبز السياحي الذي بدأ في الانخفاض مرة أخرى بعد الارتفاع غير المقبول فيه، والأرز والسكر وغيرها من السلع.

وذكر أن الغرف التجارية بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة والصناعة تقدم معارض «أهلا رمضان» في المحافظات كافة بجانب المعرض الرئيسي الذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والذي من المقرر افتتاحه يوم 24 من مارس الجاري، بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية من خلال مبادرة «كلنا واحد»، والدفاع من خلال الخدمة الوطنية.

وأكد أن التكامل بين كل هذه الجهات أجبر السوق على التحرك للأسفل، وبالتالي انخفاض الأسعار، مضيفًا أن مكسب التاجر ليس من خلال البيعة الواحدة، وإنما من عدد دورات رأس المال، لذا كلما تخلص من البضاعة لديه فإن يحقق مكاسب بصورة أكبر.

ولفت إلى أن هناك قلة حاولت استغلال الظروف الحالية، لذا طلب اتحاد الغرف من وزيرة التجارة والصناعة حظر تصدير بعض السلع الأساسية، قائلا: «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع»، على حد تعبيره.

وحول قرار تحديد سعر رغيف الخبز الحر، أوضح أنه تم عمل العديد من الدراسات والاجتماعات في هذا الشأن، معربًا عن سعادته البالغة بتحويل هذا الأمر إلى توجيه رئاسي واجب النفاذ، بعدما طرحه في وقت سابق.