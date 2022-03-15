رئيس مجلس النواب يغادر الكويت بعد زيارة رسمية استغرقت 5 أيام

غادر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، دولة الكويت عقب زيارة رسمية جاءت بدعوة من مجلس الأمة الكويتي، واستمرت على مدى خمسة أيام عقد خلالها لقاءات موسعة مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تناولت سبل دعم التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف البرلمانية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال جبالي- خلال لقاء ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح: إن للكويت وشعبها وأسرة الصباح مكانه خاصة في قلوب المصريين، "ولمست خلال زيارتي مودة وحب صادقين للشعب المصري وقيادته وتقديرا حقيقيا لدور مصر البناء، في القضايا العربية ورغبة صادقة من قبل الجانب الكويتي على مستوى الحكومة والبرلمان، لدعم ذلك الدور المصري العربي البناء"، مؤكدا على دور الجانب الكويتي الإيجابي والساعي لإزالة كافة الخلافات العربية.

وأشار جبالي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، إلى الاتفاق على تبادل الزيارات الأخوية بين الجانبين، بعد أن توقفت ما يقارب العامين بسبب جائحة كورونا.

وخلال الزيارة لمجلس الأمة الكويتي، وصف رئيس مجلس النواب، المجلس الكويتي بالعريق وأن له تجربة ديمقراطية ثرية متميزة بين نظيرتها في المنطقة، وأن لديه من الخبرات ما يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك.

كما عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على هامش الزيارة، لقاء مع رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله والوفد البرلماني المرافق لها، استعرض خلاله العلاقات الأخوية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما، والنهوض به إلى آفاق أرحب وأوسع خصوصا فيما يتعلق بالجانب البرلماني.

وضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب، أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع، وعضو مجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية حمدي سليمان، وسليمان وهدان وأحمد بهاء الدين شلبي وعاطف المغاوري وياسمين أبو طالب وخالد عبد المولى ومحمد أحمد إسماعيل وولاء عبد الفتاح نعمة الله أعضاء مجلس النواب، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب هيثم نور الدين.