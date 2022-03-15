أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات 5 عمال مصريين كان يعملون لدى شركة للدعاية والإعلان بجده، وبلغت 593 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا.

وأضاف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العمال الخمسة في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال عبد الحليم محمود الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بجدة، إن المكتب نجح بالتفاوض في حل مشكلة مستحقات العاملين بشركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان بجده، بعد أن رفضت الشركة إعطائهم أي مبالغ على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية.

وأضاف محمود أن المفاوضات استمرت أكثر من عام، وتم بالفعل الحصول على كافة المستحقات المالية للعاملين كاملة وهما: إيهاب العسيلي 230 ألف ريال ومحمد فاروق 167 ألف ريال وهشام يوسف 92 ألف ريال ومحمد شعبان 49 ألف ريال وحمدي عبد الفتاح 55 ألف ريال، بإجمالي 593 ألف ريال سعودي بما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا.

وقدم العاملون الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع الشركة المشكو في حقها حتى الحصول على كامل مستحقاتهم.