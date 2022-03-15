يرى طارق مصطفى، مدرب منتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني السابق للفراعنة، بقيادة حسام البدري، لم يستفد من محمد صلاح أثناء تواجده بسبب كثرة الغيابات والإصابات وظروف كورونا.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «خلال فترة تواجدنا في قيادة المنتخب مع حسام البدري عانى صلاح من إصابات غاب عن المنتخب، بالإضافة لظروف كورونا التي منعتنا من الاستفادة من قدراته بالشكل السليم».

وأضاف مدرب المنتخب السابق :«المنتخب في هذه الفترة عانى كثيراً من الغيابات لإصابة صلاح بكورونا، وغياب حجازي وتريزيجيه للإصابة بالرباط الصليبي» .

وتابع: «محمد صلاح أصبح أيقونة جماهير ليفربول وعليه أن يستغل هذه المكانه بالإستمرار مع الفريق، ومن المهم أن يحسم أمره سريعًا حتى لا يتعقد الأمر مع ناديه خاصة وأن ليفربول يريد استمرار اللاعب وبقائه مع الفريق ».

وأوضح: «التقدير المادي من ليفربول لا بد وأن يتناسب مع قدرات صلاح لأنه يٌعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وأرقامه مع الفريق تؤكد ذلك».

وأتم: «لا بد أن يتعلم من أخطاء اللاعبين الآخريين مثل جاريث بيل كان نجم توتنهام الأول وعند ذهابه إلى ريال مدريد فقد الكثير من قوته التي كان عليها مع توتنهام».